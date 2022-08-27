民進黨新竹市長參選人沈慧虹昨（26）日晚間出席竹塹中元城隍祭關福門活動，與民眾黨立委高虹安巧遇，兩人現場友善互動，還一起比愛心合影，高事後更稱之為「上演大和解」。沈慧虹表示，很開心看到高委員共同參與地方盛事，她也分享從過去市府到現在每天超過十個行程的日常，「8年累積的底蘊，就是我的實力。」

2022竹塹中元城隍祭昨日晚間「關福門」，象徵七月神話月落幕，民進黨新竹市長參選人沈慧虹與民眾黨參選人高虹安兩人在現場巧遇，高虹安事後更發新聞稿表示「雙虹上演大和解，展現peace&love風度」。

對此，沈慧虹今（27）日在臉書發文表示，昨晚在城隍廟和高委員相遇，兩人共同祈福，就像高委員說的「城隍爺一定會保佑讓新竹更好」。沈慧虹分享，這是她昨天從早到晚剛好第十個行程，一點也不累，因為從八年前加入新竹市府團隊就是這樣，週一到週日努力開會、現勘，傾聽市民朋友的想法，解決大家生活上的問題。

「八年如一日，每天超過十個行程都是日常，無論是公職或是政治工作，能夠服務人群是我們最大的價值。」沈慧虹感性地說，八年的日常，成為她的底蘊，這些日子裡，市民的每一聲加油和支持，都是她繼續前進的動力。

沈慧虹也談及中元城隍祭活動，這是城隍廟第七年和市府合作舉辦，每年城隍祭都是這座城市重要的宗教盛會，不只是來自各地信徒的「夯枷」，還有全台各地陣頭相聚的「遶境賑孤」。

沈慧虹表示，感謝城隍爺保佑這座城市風調雨順，國泰民安，更是保佑讓每年城隍祭順利進行。在遶境的隊伍裡，穿梭在新竹的舊市區，可以感受到這座城市歷史文化底蘊的溫度。

沈慧虹說，一路上有市府、警務同仁協助交管導引，今年的她身為候選人，更回想起每年這段日子緊密和廟方開會，和周邊鄰里協調，除讓活動順利進行外，更要透過傳媒的力量讓更多人看見這座城市的盛會，這些一起努力的回憶，她都收藏在心裡。