新冠肺炎疫情延燒，國內今新增2萬56211例本土個案、280例境外移入個案。與此同時，新增138例中症、41例重症，另增40例死亡，年紀最輕為1名2歲男童，快篩陽後數日昏迷送醫，到院前無呼吸心跳，急救無效死亡。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今日本土疫情較昨日減少788例，下降3.0％，與上周六相比，則增加約3700例，增幅為16.9％。

今日新增的本土個案以新北市單日新增5539例居多，其次依序為台北市3167例、桃園市2976例、台中市2952例、高雄市2076例、台南市1545例等；境外移入個案則分別自越南、日本、美國、泰國、菲律賓、荷蘭等移入。

與此同時，今日國內新增138例中症、41例重症個案，包含2例孩童多系統發炎症候群（MIS-C），無慢性病史，未接種疫苗。莊人祥表示，其中1名10個月大男嬰，7月13日確診新冠肺炎，8月22日起出現發燒、紅眼、軀幹皮疹，8月23日至急診，因疑似MIS-C住院，發現冠狀動脈擴大，經過治療，目前狀況平穩，在一般病房住院中。

另1名11歲女童，6月7日確診新冠肺炎，8月19日持續發燒5天，嚨痛、腹痛、腹脹3天，8月23日臉部、四隻軀幹出現皮疹，隔日到急診就醫，因疑似MIS-C住院，目前仍在加護病房治療中，生命徵象穩定。

根據指揮中心統計，國內兒童重症至今累計190例，其中腦炎27例、肺炎22例、心肌炎1例、敗血症3例、哮吼10例、家中死亡7例、MIS-C117例、共病3例，死亡則維持29例。

國內今新增40例本土死亡個案，年齡介於2歲～90多歲以上，皆屬重度感染，其中38例具慢性病史、24例未接種3劑新冠疫苗。確診日介於今年5月15日至8月24日，死亡日期介於6月11日至8月24日。

莊人祥表示，其中最年輕的2歲男童，患有慢性神經系統疾病，8月4日曾接種1劑疫苗，8月17日快篩陽，20日家人發現男童昏迷，緊急送醫，但到院前已無呼吸心跳，急救無效死亡。截至目前，國內共累計519萬4850例確診、9813例死亡。