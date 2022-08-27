「S2O Taiwan潑水音樂祭」將於27及28日在大佳河濱公園舉辦，但主辦單位於演出前夕公告CL、Yellow Claw、R3hab等部分國外藝人確定無法來台，仍宣稱活動照常舉行，不開放退票，北市截至27日早上10時，已受理121件消費爭議申訴案，北市簡任消保官龔千雅表示，消費者可要求全額退費。

法務局表示，主辦方斯邦奈公司臉書於26日晚間10時公告「S2O Taiwan 2022 8／27 ＆ 8／28 照常舉行。注意事項第15條：主辦單位保有更換場地及藝人之權利，所以無法退票」等內容已違反文化部所訂「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」，且北市統計截至27日早上10時，已受理121件消費爭議申訴案。

龔千雅說明，依據「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，業者應確保合於宣稱內容的演出，如果主要表演人員或主要節目內容於預定表演前發生變動，業者需即時通知消費者並公告，消費者可於演出前要求全額退費，未依前項規定通知或公告者，於表演結束後，消費者仍可要求全額退費。

龔千雅提醒，因爲支持特定藝人而想申請退票者，可保留相關票券等憑證，向業者主張退還票款；也可評估是否接受業者補償方案，依計畫參與活動，北市府將向主辦單位及售票平台kktix進行瞭解，後續依消保法辦理，以維護消費者權益。

主辦單位表示，官網跟粉絲專頁提到不得退票的部分會刪除，已提1＋1補償方案，如果消費者還有疑慮選擇不進場，可以保留票根提出申訴，主辦方收到申訴後會依程序處理。