新北市專勤隊7月27日在1處工地，查獲1名51歲越南籍失聯移工阿香。（新北市專勤隊提供／李奇叡新北傳真）

阿香出示偽造身分證的翻拍照片。（新北市專勤隊提供／李奇叡新北傳真）

阿香以不實身分參與職安訓練，取得證書。（新北市專勤隊提供／李奇叡新北傳真）

移民署新北市專勤隊先前獲報多起非法打工案件，故會同新北市警察局、勞工局加強查緝，上月先逮1名失聯移工，得知有外來人口先偽造身分證，參加職安訓練後非法打工，後續擴大追查，一次查獲12名越南籍及印尼籍失聯移工、4名非法雇主以及1名非法仲介，全案依違反偽造文書罪嫌，移送法辦。

新北市專勤隊7月27日在1處工地，查獲1名51歲越南籍失聯移工阿香（化名，女），得知她為掩飾非法身分，出示偽造身分證的翻拍照片，並冒用不實身分參與職安訓練，獲得證書。

起初阿香還堅稱，自己是靠來台結婚取得身分，但移民官進一步查證，確定她為失聯移工，才坦承3年前原打算向同鄉購買偽造身分證，但一張新台幣4000元的價格太貴，因此留存偽造身分證之翻拍照片，藉此取得工作機會。

經移民官曉以大義，阿香供出其他失聯移工住所，新北市專勤隊擴大調查，最終一舉查獲12名越南籍及印尼籍失聯移工、4名非法雇主和1名非法仲介，全案詢後依違反偽造文書罪嫌送辦。

新北市專勤隊隊長莊懿強提醒，聘僱外國人前應積極查證身分真偽並將所提供之證件拍照或影印存證，非法容留或聘僱未經許可、許可失效或他人申請聘僱之外國人從事工作，均違反就業服務法規定，最高可處罰鍰75萬元。

移民署呼籲，外來人口切勿冒用他人身分，或行使偽（變）照證件，也勿將個人身分證件借予他人使用，否則會涉及偽造文書刑責，恐面臨最重5年之有期徒刑，而移民署也將持續打擊不法，展現執法決心。