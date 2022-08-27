【愛傳媒郭正宏專欄】1938年日治時期，台灣日日新報社將建在「台北公會堂」（現中山堂）屋頂上的一座天文台，捐獻給台北市役所，命名為「台北公會堂天文台」。這是台灣第一座天文觀測台。二戰結束後，台北市政府接收天文台，命名為「台北市立天文台」。

1957年，因蘇聯發射人造衛星引發民眾的天文知識熱，加上原中山堂上的天文台由於光害的問題日益嚴重，於1960年開始在圓山興建「圓山天文台」，也讓市民學生參觀，天文台不在單一只是研究也負起天文知識的教育工作。

1986年因哈雷彗星的觀星熱潮下，「圓山天文台」逐漸不敷使用，加上前方的圓山大飯店與中山高速公路等建設產生的光害，1993年在士林基河路興建更大的「天文教育館」，並於1997年正式開幕使用。

天文館的每一時期的擴建異動都與當時民眾對天文熱潮有關，我還參觀過「圓山天文台」的時期，面對圓形的穹頂所伸出的望遠鏡，可以觀望數億千年外的一顆星體，都讓童年的我嚮往不已。當時還拿著天文台送的「星盤圖」對著天空尋找一個個星座，都是童年時不可磨滅的回憶。

作者為旅行速寫藝術家

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。