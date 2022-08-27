10縣市大雨特報。（圖／翻攝自氣象局）

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局今針對10縣市發布大雨特報，台中以北、南投、嘉義、高雄、宜蘭及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣。

另氣象局也發布高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱，今中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。新北市、桃園市地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。台北市、苗栗縣、宜蘭縣、台東縣地區，高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市和金門縣為黃色燈號。

氣象局提醒民眾，應避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。