永慶房產集團根據六都各地政局建物買賣移轉棟數資料，觀察前7月六都房市交易表現，整體交易量合計為149,982棟，較去年同期152,051棟，衰退1.4%。且根據統計數據顯示，六都會區目前已高達22個行政區買賣移轉棟數下滑逾二成，其中高雄市橋頭區量能銳減71.2%最明顯，台南市新市區下滑56.5%居次，新北市鶯歌區年減54.0%位居第三。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，高雄市橋頭區，是六都中買氣降溫最明顯的行政區。去年因台積電設廠話題，成為眾所矚目的房市焦點，來自各地的置產、投資買盤持續湧進搶購，去年1-7月橋頭區買賣移轉棟數為1125棟，平均每月都有160件左右的交易量，主要受惠於大量的交屋潮挹注。在議題發酵下，區域房價不斷挑戰新高，去年1-7月住宅均價僅在18.0萬元/坪，但今年已來到23.8萬元/坪，漲幅高達32.2%，加上今年通膨、升息、疫情及房市政策影響下，建商已開始放緩推案速度，投資、置產族也有縮手跡象，自住客群面對央行連續升息和難以追趕的房價，也會更加琢磨思考購屋負擔，市場觀望氣氛濃厚，觀察今年橋頭區1至7月僅剩324件，近兩年買氣差距明顯。此外，若以縣市別作為區分，則是台南房市買氣轉淡最有感，已有6個行政區較去年同期下滑兩 成以上，包括新市區、仁德區、南區、六甲區、永康區及新營區。陳金萍指出，近年台南在重大建設、南科效應、科技大廠投資題材等利多因素帶動下，居住需求強勁，許多建商看好後市發展，積極搶進周邊低價蛋白區或新興重劃區，大舉獵地推案，同時也吸引不少投資客搶進卡位，甚至還出現建案秒殺的現象。房價也就在沸騰的買氣和資金的拉抬下持續攀升，但整體房價上漲過於快速，蛋白區房價已來到2字頭，造成剛性購屋者龐大的壓力，購屋決策速度紛紛放緩，今年1-7月買氣皆較去年同期疲軟，進入冷靜期，其中近備受矚目的交易熱區，如新市區、仁德區交易量縮皆已超過四成。