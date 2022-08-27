BTS防彈少年團成員V和BLACKPINK的Jennie，今年5月因同遊濟州島照片曝光爆出緋聞，立刻引發全網熱議。近日又再次傳出疑似V和Jennie的「化妝室合影照」，但公司一直未對合照真假做出回應，戀愛傳言迅速席捲全網。近日，韓網論壇上有人透露，倆人合照是駭客駭進手機竊取資料後放出的。

目前對於兩人合影照片，網友持有兩種不同態度，其中一方認爲照片是經過Photoshop處理，並舉證6月23日Jennie現身南韓機場時，還是頂著一頭棕髮，但遭曝光合照中卻是黑髮，且頭髮影子並不符合常理。另一方則認爲照片是真實存在，不少人猜測照片是Jennie上傳到Instagram私人帳號後被有追蹤的朋友流出，但Jennie的私人帳號差不多一年沒有更新，此次照片也從未上傳，照片流出途徑一直成謎。

V、Jennie合照真僞及來源都還未知。（圖／翻攝自推特）

根據韓媒《MoneyS》報導，韓網25日在論壇上出現爆料文，聲稱是駭客盜取了Jennie手機或icloud的資料，還曾經發文：「Jennie真的很愛把跟V的照片分享給朋友，是吧？A？媒體應該可以去採訪A。」甚至還寫出了A的真實姓名。除此之外，駭客放話説，還會繼續上傳倆人的照片。