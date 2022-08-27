原址重建的金山區衛生所，結合長照成立金山首間日照機構「老拾光」。（新北市衛生局提供）

金山區衛生所原有建物老舊，為提升高齡友善健康照護服務需求，新北市衛生局2018年向中央爭取前瞻經費補助5520萬元，在原址重建金山區衛生所，並結合長照成立金山首間日照機構「老拾光」，並由市府自籌4896萬元配合款，總工程款1億416萬元，2020年動土，今（27）日落成啟用。

新北市副市長陳純敬27日為金山區衛生所暨日照中心揭幕，他表示，面臨高齡社會，金山區衛生所以嶄新的高齡友善面貌，成為社區民眾最貼心友善的好厝邊，讓民眾更喜歡來接受疾病預防、醫學、長照專業等服務，增加高齡長者健康平均餘命並提升生活品質，期許成為金山長輩們第二個家。

衛生局長陳潤秋說明，煥然一新的金山區衛生所共634坪，整體建築理念打破傳統醫療機構限制，向上延伸空中藥用植栽景觀台提供優良俯瞰視野，向外延伸停車場公園步道提供健康的生態步道之旅。內部空間則延伸台灣設計研究院與衛生局攜手合作的《衛生所再設計》概念，透過減法設計，進行公衛服務現場的優化改造，傳遞安心、專業感。

衛生局表示，金山區衛生所1、2樓提供寬敞明亮的候診區及診療室；3樓為辦公區域；4樓成立金山區首間 （新北市第65家）日照中心，由弘道老人福利基金會提供服務，並命名為「金山老拾光社區長照機構」，以「自主」、「自立」的核心精神，提供長輩專業的照顧服務並導入多元活動課程，讓長輩來到老拾光能有自主、尊嚴並保有生活感，在日照場域中找到自己可以提供的貢獻。