新竹市27日新增733例確診個案，今年以來累積10萬1130例，居家照護者為4850人，居家隔離為1528人。

為提升6個月至5歲嬰幼童足夠保護力，降低中重症風險及MIS-C的發生機率，市府表示，嬰幼兒輝瑞BNT疫苗即日起開始全面提供特約醫療機構給與接種服務外， 並於27日起特別開放假日疫苗專診。

第一階段於27、28日於12家診所加開假日專診，第二階段將於9月3日、17日、24日周六假日增設4大醫院及3區衛生所幼兒疫苗專診（國軍醫院9／3不開診），家長可參考竹市嬰幼兒COVID-19疫苗合約院所電話預約。

市府衛生局指出，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防COVID-19感染最有效的策略，再次呼籲因應近期疫情有逐步升溫狀況，務必盡快完成完整疫苗接種，疫苗是最經濟又有效的保護措施，接種疫苗不但可以保護自己，減少因染疫引發重症甚至死亡的風險，同時也能減少傳染給別人的機會。