盧明德是家中長子，有4個弟弟、3個妹妹，一家共有10口，小時候就靠著父親採草藥、撿拾回收物維生，但生活並不好過，甚至一家人只能靠1包白麵條過日子，所幸認養人張鎮在一路認養18年、助其長大，出社會後也成為家扶基金會助養人，今天獲家扶基金會「金扶獎」肯定。

家扶基金會今天邀請副總統賴清德為5位傑出青年頒發「金扶獎」，表揚他們善用貧窮智慧、跨越成長逆境，如今在各各業皆有傑出表現，並藉此鼓勵同處逆境的學子，學習永不放棄、最終突破困境、品嚐生命的甘甜。

盧明德回憶，小時候曾因家中沒有錢買運動服，與弟弟一同躲在水塔中，就只為了躲避老師的催繳，「還好水塔收留他們」，但也因著這個原因，讓他力爭上游，一路唸到博士，目前也是上市公司的工程師。

認養人張鎮在今天也出席頒獎典禮說，因為家中開設幼兒園，但總想到那些沒辦法讀幼兒園的兒童，因此就開始捐款擔任認養人，至今不知不覺已經過了近40年，畢竟除了「愛」之外，世界上最美麗的動詞是「幫助」。