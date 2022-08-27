民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今日（27）公布，桃園捷運政策規劃「第二支箭」：打造國家級「健康樂活村」。鄭運鵬表示，該政策是以智慧醫療旗艦計畫主軸，以打造國家級健康樂活村為目標，讓高齡長者、孩童都可以在桃園享受宜居生活。

鄭運鵬今日在臉書發文表示，他對桃園捷運的規劃總共有三支箭，第一支箭是「兒童樂園在桃園」，今日要公布的第二支箭，則是打造國家級「健康樂活村」。

鄭運鵬指出，在鄭文燦市長與市府努力推動下，桃園具有智慧醫療優勢，現已有醫學單位選擇落腳桃園，包括：清華大學桃園醫院、中央大學八德智慧健康創新園區、桃園亞東醫院、陽明交通大學國家級智慧生醫教學與研究中心；衛福部也在桃園推動部立桃園醫院，增設400床智慧醫院。

鄭運鵬強調，智慧健康、資訊、ICT產業、5G產業鏈、物流重鎮都在桃園，讓桃園的智慧醫療生態系得以更完整。他的桃園捷運第二支箭「健康樂活村」，就是以智慧醫療旗艦計畫主軸，以打造國家級健康樂活村為目標，讓高齡長者、孩童都可以在桃園享受宜居生活

對此，鄭運鵬解釋，智慧醫療旗艦計畫，包含「引進智慧健康器材產業」、「打造輔具、醫材臨床實驗中心」、「媒合5G產業鏈業者」、「引進老人復健醫院、兒童醫院資源」。桃園有既有資通訊產業優勢，若能結合人工智慧、醫療、生技、健康各層面，更能進一步打造出國家等級的智慧醫療示範場域。

不僅如此，鄭運鵬指出，幼兒與長者為生理上的相對弱勢，一個社會若能同時適合幼兒與長者的安居，絕對是一個最關注弱勢需要的社會。桃園有很好的工業基礎，也有很好的城市環境，這些在未來智慧醫療上，會是很大的利基，仰賴未來的政府努力整合再進化，讓全桃園高齡長者，都能享受很好的生活。