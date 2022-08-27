台北市長參選人蔣萬安今（27）日上午出席內湖後援會成立大會，談到台南殺警案，外界有人要求徐國勇與蔡清祥兩位部長下台，他認為，接下來重大刑案就是要速審速決，才能保障大家的安全，遏止重大犯罪行為！他並質疑，「民進黨為何每次發生事情，都沒有人負起責任？」

蔣萬安強調，奪槍殺警案全民非常憤慨，無論是外役監的管理問題層出不窮，或是警械使用的時機，全民都對政府很不滿。而這些問題他在立法院都有提過，卻都不被採納。他並質疑，「民進黨為何每次發生事情，都沒有人負起責任？」因此接下來重大刑案就是要速審速決，才能保障大家的安全，遏止重大犯罪行為。現在的法律還是有死刑的條文，政府就依法執行死刑，才能還受害者家屬一個公道，這也是絕大部分民眾的共識。

蔣萬安辦公室表示，本次殺警案兇嫌惡行重大，絕大部分民眾認為應判死刑。但哪怕真判了死刑，死刑真的會執行嗎？完全無法樂觀。17年前，也有個類似的案子發生，兇嫌王柏英殺警奪槍，判處死刑，但至今為止仍未執行。全國目前約有38名死刑犯，在看守所內服監，仍遲遲未執行。蔣萬安在他的律師職涯中明白，每種訴訟與提告，其實人們要的是「公道」！也許死刑犯的槍決，彌補不了受害者家庭的缺憾，但社會的正義，必須得到伸張。

另外，關於民進黨台北市長參選人陳時中不公開各種疫苗採購價格，蔣萬安表示，「疫苗採購合約封存30年，這當中到底有什麼見不得人的地方？」陳時中完全說不清楚為何要封存30年，翻來翻去，全部都亂講，民眾完全無法接受。他強調，疫苗相關資訊一定要公開透明，「這件事情陳時中一直講不清楚，市民如何信任你？」

蔣辦補充，陳時中批蔣萬安過1年才提疫苗採購公開，根本是睜眼說瞎話，在機密會議中，蔣萬安當場提出保密合約有例外條款，只要當地政府、法院、監管單位有要求，或是遵照法令情形下就可以公開合約內容。蔣萬安當場要求衛福部，立即依照「例外規定」公開疫苗採購合約。卻得到衛福部支支吾吾，裝聾作啞，拒不回答的對待。現在居然還有臉打人喊救人，指控蔣萬安未提出要求？陳時中簡直是撒謊成性！