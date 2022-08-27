烏克蘭譴責俄羅斯的最新提案只獲得了193個聯合國會員國中的58個支持，這與3月份在大會上141個支持基輔當局的數字相去甚遠。

綜合聯合國官方新聞、《今日俄羅斯》(Russian Today)24, 26日報導，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Kyslytsya）於24日在烏克蘭獨立日召開安全理事會會議後宣佈，烏克蘭的直接命運對世界很重要，呼籲進行停止戰爭並譴責俄羅斯的決議。會議中澤倫斯基總統的透過視訊談話，為此，理事會不得不推翻了「與會人士一定要到現場，面對面參加」的規定，與此同時，當天因爲聲稱技術原因，澤倫斯基講完話還沒等俄方回應就下線。

I wish we’re here to hear the only thing from russia the entire world wants to hear: russia demilitarizes ZNPP, withdraws its troops & hands over control to UA. Instead we’ve already killed lots of time listening to a slew of russian fictitious sound bites https://t.co/AYsrldzbwo pic.twitter.com/Fm7BA3t31d — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) August 23, 2022

基斯利茨亞的提案並未達成有如3月份的迴響，當時就在俄羅斯入侵烏克蘭之後，3月2日時的會議上，合計有141個成員國，佔聯合國的73%的國家投票贊成一項不具約束力的決議，共同譴責莫斯科。

然而，本週提案的支持率僅剩30%，沒有非洲、波斯灣國家或金磚國家（BRICS），而拉丁美洲，只有哥倫比亞和瓜地馬拉兩個政府，與烏克蘭站在一起。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）強烈回擊本次提案，在記錄中引述了烏克蘭暴行的證據，甚至在特定情況下將基輔的西方支持者稱之為共犯，他譴責安理會將24日的會議變成西方列強無條件支援基輔政府的一系列宣告，也不同意西方關於俄羅斯威脅烏克蘭獨立的論點。

對烏克蘭獨立的主要威脅是基輔現任政府。

他重砲轟，烏克蘭的困境始於2014年非法的廣場革命（Euromaidan），從那之後西方政府對基輔當局的行動視而不見，縱容那些就連西方國家自己也永遠無法容忍發生在家裡的那些行為。

涅班濟亞認為，過去8年期間，基輔武裝分子在敖德薩活活燒死持不同政見的人士，並轟炸頓涅茨克和盧甘斯克人民，這一場「針對自己國家，毫無意義的聖戰」，導致了克里米亞的喪失和頓巴斯共和國的獨立。特使還特別指出，如果烏克蘭願意履行「明斯克協議」（Minsk Agreement）規定的義務，一場持續近8年的戰爭隨時都可以結束，但基輔及其西方支持者卻都不傾向於這樣做。

如果烏克蘭願意履行「明斯克協議」（Minsk Agreement）規定的義務，一場持續近8年的戰爭隨時都可以結束，但基輔及其西方支持者卻都不傾向於這樣做。

烏克蘭軍隊繼續炮擊扎波羅熱核電廠和民用基礎設施，不僅在頓巴斯共和國領土，還包含他們自己控制的領土上，直到最近都還是如此。

「我們的前西方夥伴沒有譴責他們的烏克蘭夥伴，而是繼續向他們輸送新武器，讓基輔可以攻擊到他們原本無法攻擊到的地方」，他告訴聯合國，這使他們（西方國家）成為針對平民罪行的共犯。

他還指出，根據烏克蘭人自己的說法，美國顧問參與了美國提供的武器的選擇目標，如HIMARS多管火箭發射系統，這些火箭發射器用於殺死被關押在耶列諾夫卡(Yelenovka)的烏克蘭戰俘（他們自己的軍人）。

特使重砲轟：「我們知道澤倫斯基很清楚烏克蘭軍隊是這一罪行的幕後黑手，儘管他今天誣告俄羅斯。」

自納粹德國宣傳部部長戈培爾（Joseph Goebbels）以來，從沒見過。

俄羅斯大使還指稱烏克蘭轟炸平民區，將自己的平民當作人盾，對平民區部署被禁止的地雷，他甚至舉起一枚蝴蝶雷作為證據，以及針對俄羅斯的「前所未有的謊言運動」，並稱「自納粹宣傳部長戈培爾以來，從沒見過。」