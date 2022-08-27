兵工廠 新隊長 奧德加特 對伯恩茅斯梅開二度（圖片來源︰達志影像）

兵工廠上周六作客擊敗了伯恩茅斯之後，取得聯賽開季3連勝，在其他對手接連丟分之下，兵工廠成為英超唯一全勝球隊同時穩佔榜首位置。球隊本周末回到主場對上另一之升班馬 富勒姆當然以取勝為目標，本場首選不讓分兵工廠勝，如果進取一點，也可選讓分兵工廠勝。

【足球-英超】[富勒姆@兵工廠FC][08/28 (日)00:30] [編號 674]

兵工廠夏天轉會窗十分積極，從曼城簽下中場 津琴科 Oleksandr Zinchenko 和前鋒 「耶穌」Gabriel Jesus，二人跟主帥 阿特塔 Mikel Arteta 在曼城合作多年，加盟兵工廠後迅即成為必然先發。其中「耶穌」表現最佳，3場聯賽交出2進球、3助攻，成為進攻絕對主力。加上津琴科和上一場對伯恩茅斯梅開二度的挪威隊長 奧德加特 Martin Ødegaard 中場支援，兵工廠聯賽全勝之餘，3場聯賽都以1球以上差距擊敗對手，所以除了不讓分外，之前3場若都投注兵工廠讓分，也是全數勝出。

對手富勒姆重返英超後也令人驚喜，聯賽3戰1勝2平不敗排第7，包括打平了利物浦。不過富勒姆丟球數字較多，3戰被攻進4球，是前7名球隊中，丟球最多的。本週末遇上氣勢凌人的兵工廠，實難以看好，首選仍是不讓分兵工廠勝。

推薦︰ <足球>674富勒姆@兵工廠FC 不讓分 (兵工廠FC)；大小[主隊] (兵工廠FC 大 1.5)

哥林·威爾遜 上場對曼城取得進球（圖片來源︰達志影像）

紐卡索聯本賽季愈戰愈勇，聯賽3戰1勝2平5分排第6，包括上一場在領先衛冕的曼城3:1之下最後被追平3:3，但該隊連續3場讓分都令支持者勝出。本週末作客仍未打開勝利之門的狼隊，紐卡索聯仍然是+1一方，所以本場首選是讓分紐卡素聯勝，而大小[總分]小2.5也是個不錯的選擇。

【足球-英超】[紐卡索聯 @狼隊 8/28(日)21:00] [編號 675]

由沙烏地阿拉伯王室旗下基金持有的紐卡索聯，在夏天轉會窗操作上特意的加強了防守能力，簽下英格蘭國腳門將 尼克·普比 Nick Pope和荷蘭中衛 斯文·博特曼 Sven Botman。球隊也交出好成績，開季聯賽3場不敗，跨球季則是近5場不敗，成績是2勝3平。

留意 2022年開始去算紐卡索聯是英超成績最好的球隊，在過去22場聯賽中只曾5敗，而當中4場是敗給Big 6球隊，可見紐卡索聯在沙烏地阿拉伯入主之後，其實已成為一支前列球隊，不再是昔日的吳下阿蒙。不過球隊進球主力 哥林·威爾遜 本場因拉傷大腿筋或許將會缺陣而影響到進攻火力。

狼隊本賽季開季成績不理想，聯賽3戰1平2負1分排18位。而且狼隊低沉很久，跨球季已經是聯賽10場不勝，成績是3平7敗。

狼隊最大問題是攻力欠佳，球隊3場聯賽只進1球，只是比積分榜末的西漢姆聯 0進球好一點。如果覺得紐卡索聯本場缺少了哥林·威爾遜有隱憂的話，大小[總分]小2.5甚至小1.5，也是不錯的選擇。

推薦︰ <足球>675紐卡索聯 @狼隊 讓分 (紐卡索聯 (+1))；大小[主隊] (狼隊 小 1.5)