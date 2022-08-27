正值暑期的籃球熱潮，台南台鋼獵鷹與TOYOTA南都汽車聯手舉辦「TURN UP 南都三對三籃球賽」，27日台鋼獵鷹「台南三寶」龍弘元、李漢昇、吳宏興現身擔任賽事大魔王，各地好手齊聚成功大學自強校區切磋球技，爭奪五位數冠軍獎金，現場特別邀請到台南市大家長黃偉哲市長、林俊憲立委以及台南市政府體育局副局長林義順到場力挺。

長期關注體育賽事、運動發展的林俊憲立委今日親臨現場，台鋼獵鷹並於開幕式由總經理錢韋成致贈球衣，同時由台鋼獵鷹孫正強董事長宣布聘請林俊憲立委擔任球隊榮譽領隊，強化在地籃球體育發展，林俊憲立委過去常與市府致力爭取中央政府相關經費挹注，改善在地校園運動場，同時鼓勵基層年輕球員，培植更多運動人才，讓在地優秀球員可以選擇留在台南追逐籃球夢。

去年台鋼獵鷹甫成軍之際的踩街遊行，林俊憲立委在球隊李宗翰領隊邀請下一同到場聲援，今日林俊憲立委出任球隊榮譽領隊，他表示：「期許接下來能落實屬地經營，希望能弘揚體育精神，將台南打造成一座運動城市，市民們都能保持運動的好習慣，創造健全的運動風氣，擁有健康的身體，共創美好未來，也希望台南人可以用行動支持在地籃球運動，一起為台鋼獵鷹新賽季加油集氣。」

報名的隊伍中還出現熟面孔，台鋼獵鷹總經理錢韋成領軍制服組自組一隊，下場湊熱鬧，一同感受台南暑假的籃球熱，「感謝南都汽車對台南籃球的支持，這次的報名費他們全數拿來做公益，做為之後球團走訪在地校園的基金，透過籃球賽事提升全民運動風氣，也讓運動結合公益回饋社會。」總經理錢韋成說道。

活動加碼由今日的冠軍隊挑戰台鋼獵鷹「台南三寶」，非賽季期間龍弘元曾參與過球團規劃的街頭三對三計畫，「第一次打台南街頭鬥牛就覺得台南素人其實蠻有實力，今天看到這麼多熱愛籃球的民眾展現球技，氣氛很好，不管有沒有拿到成績都希望大家能留下美好回憶。」