競選帆布疑遭縱火破壞，市議員楊典忠前往查看。（楊典忠提供）

距離年底九合一選舉剩下90幾天，競選廣告物幾乎掛滿各地重要路口，台中市議員楊典忠與市長參選人蔡其昌掛在梧棲區中華路、大智路口競選帆布，26日疑遭縱火破壞，且參選人照片上胸口各被搓一個大洞。嫌犯供稱心情不好才破壞，楊典忠則呼籲警方盡速釐清案情。

楊典忠表示，人為破壞帆布的行為，容易會有政治干預或治安不佳的聯想，他與台中市長參選人蔡其昌競選帆布遭人惡意破壞，不僅在帆布下方雜草縱火，連帆布上人像胸口也被個搓一大洞。

警方已找到涉案人，該男子為龍井人，供稱當天將車停在看板下，因心情不好，索性在帆布上搓一搓，接著拿出衛生紙點火，但未燒到帆布，引起下方雜草起火。楊典忠服務處詢問是否跟他們有恩怨，對方則表明沒有。

楊典忠呼籲，希望警方盡速釐清案情，防止不理性的暴力行為汙染年底選舉，減少民眾對於治安的憂慮。

清水警分局指出，案發當晚10時30分將涉案王姓男子查緝到案，王嫌坦承使用白鐵水管破壞看板等犯行，全案依《毀損》、《公共危險》等罪嫌移台中地檢署偵辦。