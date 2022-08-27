2022南國漫讀節27日盛大開幕，期待藉由閱讀與文化深耕，讓更多人感受屏東深度內涵。（林和生攝）

2022南國漫讀節27日於屏東總圖盛大開幕，為期4個月的活動，將有超過50場講座、朗讀、展演、藍皮之旅、走讀與市集；期待營造屏東成為一座閱讀城市，透由不同形式的文化累積，從南方起始，將閱讀與文化深耕，讓更多人感受屏東的深度內涵。

屏東縣長潘孟安表示，過去這座城市被認為是遙遠代名詞，墾丁常與屏東畫上等號，但鮮少人知道，這裡是台灣微形縮影，孕育豐饒多元的風土人文，近年在南國漫讀節催化下，讓閱讀文化在屏東繁茂滋養，今年以「南國的多重宇宙」為主題，邀請大家一同閱讀屏東、感受在地。

作家蔣勳說，叫做漫讀節，代表跟朗讀有關，它就不只是閱讀，希望漫讀節能夠恢復很多聲音的美好，特別發生在屏東；他以雲門《薪傳》為例，它藉由恆春民謠先師陳達的聲音貫穿，給了舞劇超越文字的生命力，這就是在屏東採集到的美麗樂章。

此次活動視覺設計找來台灣首位葛萊美獎得主李政瀚操刀，他認為透過閱讀，讓每個人感受到的宇宙不盡相同，自己把對於屏東鮮明的印象，透過色彩繽紛的樣貌展現出來，希望分享眼中的屏東漫讀。

27、28日一連2天開幕系列活動，共有7場大師講座、3場藝文展演及2場質感市集，在屏東總圖展開，首場講座由《鏡文學》社長裴偉以「美味料理背後的多元宇宙」，講述動搖國本的新聞與美食料理間奇妙連結。

28日除了作家甘耀明、徐振輔講座分享，下午3時由大塊文化董事長郝明義、屏東縣長潘孟安，以「島嶼裡的閱讀榮景，台北國際書展到南國漫讀節」為題，希望閱讀與文化，能為這片土地上帶來更深入的影響。