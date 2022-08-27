假好友聲稱自己也有買，令被害人上當被騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

被害人要求貨到付款，打開卻是濕紙巾。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方發現，詐騙集團近期盜用民眾社群平台帳號後，轉貼他人販賣商品文章，讓好友就算懷疑是詐騙進一步詢問，也是問到詐騙集團而非本人，讓民眾更容易掉入詐騙陷阱。

北部一名20多歲張姓女子，在臉書上見好友貼文說有朋友在販售原廠iPhone 13，售價僅1萬元，張女覺得太便宜懷疑是詐騙，還以Messenger與好友聯繫確認是否為真，好友表示自己也買了，所以保證不會是詐騙，張女於是放心與假賣家加入LINE表示需要3支手機，並透過網路轉帳匯款3萬元，過幾天向假賣家詢問出貨進度，對方卻已讀不回，與好友聯繫才知道她的臉書遭到盜用，確定被騙。

中部另一名50多歲許姓男子，在臉書看到「時尚韓版女裝男裝」社團稱有賣手機，社團內留有賣家LINE ID資訊，許男便主動加入向賣家聯繫，表示要購買Iphone13 pro max 1支，賣家開價1300元，許男至超商取貨付款後，打開包裹卻發現寄來的是兩盒濕紙巾，趕緊聯繫賣家，對方卻不讀不回，他才驚覺遭到詐騙至派出所報案。

刑事局統計，8月15日至21日民眾通報假網拍詐騙高風險平台以臉書為最多、露天拍賣次之，建議民眾應避免私下交易，以免遭詐騙後求償無門，看到成立時間短或粉絲數少的網路商家也應該懷疑其真實性，並選擇提供第三方支付功能的網購平台，最重要的是若網路上的價格與市價落差太大的商品，應避免購買，以免落入詐騙陷阱。