財政部關務署與國防部憲兵指揮部簽署推動偵爆犬及緝毒犬培訓合作協議，由關務署長彭英偉及憲兵指揮部副指揮官夏德宇代表簽署，雙方將持續透過海關犬隻轉訓及憲兵指揮部人才培育，共同合作建立訓練平臺，促進偵測犬相關實務與技術經驗交流，因應反毒、反恐及維安需求，共同守護邊境與國人健康及安全。

彭英偉時表示，海關與憲兵指揮部於2018年及2019年分別簽署偵爆犬及緝毒犬訓練合作協議書，該合作協議分別執行至2021年及2022年底，迄今已協助憲兵指揮部訓練9隻偵爆犬及16隻緝毒犬，雙方就執勤犬培育及訓練合作已建立良好默契。透過本次培訓合作協議書再次簽訂，相信可以持續有效嚇阻走私行為，打造無毒家園，並達「拒毒於海外、截毒於關口、緝毒於境內」目的。

夏德宇表示，關務署提供拉不拉多適訓犬隻供該部訓練為緝毒犬及偵爆犬，並協助訓練領犬員及訓練師，增益憲兵軍犬隊同仁職能與專業，朝更多元方向邁進。鑑於國內執勤犬及領犬專業人才培訓不易，為提升整體緝毒能量，除國防部原有訓練課程外，藉由關務署共享實務經驗與資源，並取得訓練師專業證照，對提升該部領犬員及執勤犬隻素質，具有正面意義。