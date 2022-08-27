國民黨台北市長參選人蔣萬安質疑民進黨北市長參選人陳時中未公開疫苗合約資料，風波延燒。陳時中今反批蔣萬安沒盡責，過了一年才說看不到，蔣萬安競選辦公室強調，在機密會議中，蔣萬安當場要求衛福部，立即依照「例外規定」公開疫苗採購合約，衛福部卻支支吾吾，蔣辦怒轟竟還有臉打人喊救人，陳時中簡直是撒謊成性。

蔣萬安日前批評陳時中當初送到立法院的疫苗合約資料高達3分之2內容都塗黑遮蔽，這就是「陳時中的遮羞布」。陳時中今天回嗆，蔣萬安是立法委員也是調閱小組召集人，當時開會不滿意要講，過了一年才說他看不到，質疑蔣萬安沒有盡責。

蔣辦炮轟，陳時中批蔣萬安過1年才提疫苗採購公開，根本是睜眼說瞎話，在機密會議中，蔣萬安當場提出保密合約有例外條款，只要當地政府、法院、監管單位有要求，或是遵照法令情形下就可以公開合約內容。

蔣辦強調，蔣萬安當場要求衛福部，立即依照「例外規定」公開疫苗採購合約，卻得到衛福部支支吾吾、裝聾作啞、拒不回答的對待，現在居然還有臉打人喊救人，指控蔣萬安未提出要求？「陳時中簡直是撒謊成性！」

另外，針對台南殺警案，蔣辦表示，本次殺警案兇嫌惡行重大，絕大部分民眾認為應判死刑，「但哪怕真判了死刑，死刑真的會執行嗎？完全無法樂觀」。17年前，也有個類似的案子發生，兇嫌王柏英殺警奪槍，判處死刑，但至今為止仍未執行。全國目前約有38名死刑犯，在看守所內服監，仍遲遲未執行。蔣萬安在他的律師職涯中明白，每種訴訟與提告，其實人們要的是「公道」！也許死刑犯的槍決，彌補不了受害者家庭的缺憾，但社會的正義，必須得到伸張。