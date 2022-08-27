苗栗縣苑裡鎮鬼門關夜市26日晚間登場，估計超過萬名遊客湧入，將夜市擠得水洩不通。（謝明俊攝）

苗栗縣苑裡鎮鬼門關夜市26日晚間登場，估計超過萬名遊客湧入，將夜市擠得水洩不通。（謝明俊攝）

苗栗縣苑裡鎮鬼門關夜市26日晚間登場，有廠商請來歌舞表演增添夜市熱鬧氣氛。（謝明俊攝）

逐漸引起全國各地遊客關注的苗栗縣苑裡鎮鬼門關夜市，一年比一年盛大熱鬧，鬼門關夜市選在每年的農曆7月29日關鬼門前夕舉辦，今年夜市在26日晚間登場，超過萬名遊客擠爆整條夜市，苑裡鎮公所還在苑裡火車站前，別出心裁地以馬卡龍色系的雨傘做成裝置藝術主題，更增添仿如「神隱少女」鬼市的靈異之氣，讓許多遊客紛紛在傘陣下打卡留念，成了今年鬼夜市的一大亮點。

苑裡鎮的鬼門關夜市，是利用苑裡火車站前為公路整條路段，臨時封路當夜市，長約400公尺。鬼門關夜市的由來有多種說法，據苑裡鎮長劉秋東表示，過去火車站前的為公路有苑裡市場，裡面有許多販賣家禽家畜的攤商，由於攤商們在鬼月前大半段月中，都要忙著供貨給民眾祭拜普度，只有到了農曆7月29日鬼月最後一天，才有空餘時間舉行自家的普渡，剛開始只有簡單攤商聚集，後來愈聚愈多，甚至後來還有攤商雇請歌舞秀前來熱鬧一番，規模才愈做愈大。

由於現在網路發達，在媒體的報導及網紅們的推波助瀾下，使得苑裡鬼門關夜市逐漸打響名號，同時，因是標榜一年才一次，又是為了鬼月特別舉行的夜市，有人將鬼門關夜市比擬成宮崎峻筆下「神隱少女」片中鬼市，益使苑裡鬼門關夜市名號響亮，近幾年更吸引大批人潮湧入，造成夜市及周邊道路交通壅塞。

由於過去2年受到疫情影響，今年苑裡鎮長劉秋東特別安排在火車站前的夜市頭，以馬卡龍色系的傘陣布置成裝置藝術，在燈光的映照下，更添神隱少女鬼市的神秘之感，26日登場的夜市，約有300個攤商進駐，估計有破紀錄的萬名遊客進場，讓大家留下難忘的鬼月夜市之旅。

苗栗縣苑裡鎮鬼門關夜市26日晚間登場