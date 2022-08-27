集雅社(2937)今年上半年每股盈餘為1.94元，年增49.23%，累計前7月合併營收為20.8億元，年增30.15%，集雅社財務長李伯昌表示，集雅社目前全台共有65家分店，隨著展店佈局成功，且下半年為百貨家電業旺季，預估今年營收、獲利可望連7年攀峰。

集雅社為全台百貨通路市佔第一的家電通路商，集雅社表示，過去幾年「積極展店」是公司開創新局的重要策略之一，目前全台共有65家分店，隨著展店佈局的成功，推升公司過去6年營收及獲利連年成長、屢創新高動能，今年上半年雖然有本土疫情干擾，但集雅社業績表現亮眼，今年第2季稅後盈餘為2347萬元，年增28.11%，累計上半年稅後盈餘為7108萬元，年增49.45%，每股盈餘為1.94元；累計前7月合併營收為20.8億元，年增30.15%。

集雅社表示，公司除持續進軍百貨及大型購物中心，維持百貨購物中心市占率外，也將積極以六都為主要拓展自有門市標的，由於現在消費者強調的是體驗消費，加上物聯網、智慧家電剛剛興起，因此許多國際大廠願意砸下資源與通路合作，透過互動性強的體驗行銷，與消費者有進一步的交流，加上智慧家電推升買氣，讓集雅社未來將更積極的與品牌合作，開設相關情境體驗門市，目前集雅社與SONY、LG、Samsung、Panasonic、HITACHI、SHARP等國際知名品牌都有合作智慧生活體驗館或品牌館，可望成為公司營運成長新動能。

在未來發展的部分，集雅社表示，公司將持續朝線上、線下兩大塊來做經營。線下的部分，除了在百貨及大型購物中心持續展店外，未來也將在六大都會區積極拓展自有門市；線上部分，集雅社連續兩年的618檔期都有與蝦皮商城合作「集雅社蝦皮旗艦館」啟動電商購物節限時特賣活動，成效亮眼；後續各大電商檔期集雅社也會與電商平台合作推出不同的優惠活動搶市。另外公司也在8月起推出全新的會員集點優惠活動，希望藉此強化與消費者間的黏著度。

面對9月即將開打的百貨周年慶，集雅社指出，公司相當看好今年的買氣，因此同步與東源物流和通達智能兩家大型物流公司合作，希望能用最快的速度、最好的服務，將消費者所購買的家電送到家。

隨著展店佈局成功，且下半年為百貨家電業旺季，集雅社預估，今年營收、獲利可望連7年攀峰。