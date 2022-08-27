由《戰爭中的鬼故事》製作團隊打造的《毛骨悚然：惡魔重生》（Jeepers Creepers： Reborn），是《毛骨悚然》系列的第4部作品，但是全新故事的開端，不需看過前作，也能看懂這部電影。故事描述一對情侶前往路易斯安那州參加恐怖電影節，結果卻意外喚醒當地傳說23年甦醒一次的食人惡魔「Creeper」。

《毛骨悚然》系列由美國導演維克多沙爾瓦（Victor Salva）開創，他在2001年推出本系列同名首集，新穎的怪物設定加上震撼的虐殺場面，讓影迷們大呼過癮，以1000萬美元的低成本，開出全球票房超過5900萬美元的好成績，其後又分別於2003年、2017年推出2部續集。全新一集《毛骨悚然：惡魔重生》預告片在網路上公布之後，也引起網友熱烈討論。

歐美權威影視媒體「SCREENRANT」近日公布「2022年十大最令人興奮的恐怖片」，《毛骨悚然：惡魔重生》也名列其中，與《月光光新慌慌：萬聖結》、《微笑》等話題恐怖片並列，文章內稱讚道：「預告片做得很好，因為沒有曝光『Creeper』的真身，而是對觀眾保持神秘感，將牠駭人的真面目留給大銀幕。」

導演提莫沃倫索拉以科幻戰爭喜劇《鋼鐵蒼穹》系列聞名，回憶自己和《毛骨悚然》系列的緣分，他表示，雖然首集上映時他已經20幾歲，但還是被片中的內容嚇壞了。提莫沃倫索拉談到，《毛骨悚然》是很多影迷的共同回憶，有些人還記得這是他和妻子初次約會看的電影，「我希望也可以創造這樣的故事，打造一個有趣的嶄新恐怖系列，賦予它新生命，呈現給新一代的觀眾，這是我對本片唯一的期望。」

英國新銳女星辛妮克萊文（Sydney Craven）在片中飾演女主角「蓮恩」，這是她第一次參與恐怖片的演出，她認為閱讀劇本的過程相當刺激，而且可以從中看到女主角的成長。辛妮克萊文透露，她幼時練過跆拳道，且連續多年拿下全國冠軍，片中大量的動作場面，讓有習武經驗的她感到興奮不已。辛妮克萊文笑道：「我是那種聽到要演出動作場面，會開心大叫『耶』的人。」

《毛骨悚然：惡魔重生》將於9月23日在台上映。