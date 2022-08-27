有些人有儲蓄觀念，拿到薪水後會做投資規劃，但有的人恰好相反，屬於及時行樂的類型，他們注重於生活享受，因此經常面臨口袋空空的窘境。運勢網站《旺好運》近日分享3個月光族星座，總是衝動消費，導致他們身上經常沒有錢。

第3名、獅子座

獅子座個性愛好面子，導致他們喜歡炫耀及享受人生，雖然工作能力強，而且很勤奮，賺錢速度非常快，但他們同時又很愛花錢，甚至會為了讓他人羨慕而消費，最終把自己逼到極致，因此月底幾乎都窮到吃土，最終才發現這不是他們想要的生活。

第2名：牡羊座

牡羊座個性很衝動，無論做事還是消費都是如此，當有消費慾望時，他們絕對不會猶豫，想要什麼就買什麼，也不會考慮自己到底需不需要，不僅下手快，而且腦波非常弱，當身邊朋友得知時，想阻止都為時已晚，導致牡羊座每個月幾乎透支。

第1名、射手座

射手座大方且無拘無束，屬於及時行樂的類型，他們不太會去管自己的財務，看到喜歡的東西就馬上買回家，不會顧慮到以後的事，認為當下若是開心的，這筆錢就花得很值得，甚至不會為了省錢而省吃儉用，在消費上非常大方，絕不手軟。