交通部觀光局「台灣樂遊趣」多元主題旅遊體驗展26日於華山文創園區連3天登場，將六大國際魅力景區整合四大多元主題旅遊，以虛實整合方式展現不同主題，為疫後觀光迎接國際旅客的到來預做準備，並歡迎國人搶先體驗國際景區魅力。

為促進疫後觀光產業發展，加速整備觀光旅遊環境，觀光局特別打造大野柳皇冠海岸、東北角沙丘藝域、山中明珠日月潭、星動阿里山、探索東海岸．天堂島嶼及澎湖黃金海岸等六大國際魅力景區，開創國際集客引客的觀光旅遊新亮點力。

觀光局表示，「台灣樂遊趣」系列活動由為期3天的「多元主題旅遊體驗展」揭開序幕，以六大國際魅力景區中的生態、文化、美食、樂活四大多元主題旅遊內容，搭配加拿大環保音樂家馬修連恩打造的生態之聲，打造沉浸式的空間體驗各地風光，展現多元的台灣面貌。

「台灣樂遊趣」也同步推出網路活動「旅行台灣 食尚攝影師就是你」，民眾於活動期間至觀光局活動貼文下方留言，分享自己所拍攝的台灣美食照片，即可獲得抽獎資格，最大獎可獲得台鐵鳴日號一日遊，享受最Chill的樂活之旅。

觀光局指出，後續將陸續推出「台灣樂遊趣」3場系列活動，9月15日起結合觀光局轄下13個國家風景區管理處所經營的17個觀光圈推出「觀光圈數位集章好好玩」活動，及「走跳寶島 定格美好 明信片DIY活動」。

而9月20日起將展開「高級玩家 網路拼圖遊戲」等一系列抽獎活動，最大獎為國旅基金2萬元，精彩又好玩的活動輪番上陣，讓民眾能透過活動體驗多元的台灣旅遊。詳細活動內容及相關資訊可至「台灣樂遊趣」活動官網查詢。