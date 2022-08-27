金門縣府今天表揚16對鑽石婚與36對金婚夫妻，縣長楊鎮浯伉儷與鑽石婚夫妻合影。（縣府提供）

金門縣府今天表揚16對鑽石婚與36對金婚夫妻，縣長楊鎮浯伉儷開心分享喜氣。（縣府提供）

金門縣府今天表揚16對鑽石婚與36對金婚夫妻，縣長楊鎮浯伉儷偕5鄉鎮長同聲祝福，讚揚大家夫妻同心，牽手走過50年以上的歲月，同甘共苦將子女撫養長大，堅毅和熱情精神是年輕一輩學習的好榜樣。

雖然今年受疫情影響精簡活動流程，但縣府依然精心佈置氣球拱門，貼心的為金鑽婚夫妻準備白色婚紗、襯衫及領結，並且聘請「新娘秘書」協助打理阿嬤的妝容，讓與會的金、鑽婚夫妻們重溫昔日結婚甜蜜時光，會場也洋溢著溫馨、幸福的喜氣。

縣長楊鎮浯表示，今天是一個感恩、溫馨的日子，看到一起走過五、六十年婚姻生活，相知、相惜、相伴一輩子的阿公阿嬤牽手進入會場時露出的幸福感，內心十分感動。

今年報名參加的金婚、鑽石婚長者共有79對，受疫情影響僅52對出席活動。鑽石婚夫妻共27對：金寧鄉楊天貺、蔡明鸞。楊清栽、蔡秀華。楊清廳、蔡能巧。李順興、吳溫謙。莊天信、錢緣。楊肅鵬、許淑金。楊忠石、許愛好。烈嶼鄉林登注、吳不池、蔡水國、蔡林羡品。金城鎮陳添丁、許靜觀。李增民、王瑞霞。金湖鎮洪明華、林梅英。陳世平、陳張能巧。李水鍋、李呂金蓮。楊國謙、陳瑞姿。蔡進發、關翠尚。金沙鎮王金追、黃殊武。何振東、王能美。陳為吉、王水妹。梁金全、梁黃秀麗。陳朝再、黃金寶。陳聰明、張金葉。莊金樹、張秀蘭。黃水源、楊秀英。張延鑣、楊秀枝。黃榮商、張團治。張進慶、吳翠黛。

金婚夫妻共52對：金沙鎮張詩䉢、蔡金治。李賢種、王寶治。王添泉、楊意金。李鴻儒、連意玉。吳金嚴、李玉琴。楊清篆、張月圓。許再明、蔡麗明。周再金、何明麗。劉火藩、何美月。蔡清權、王富月。黃晉益、陳金霞。黃忠隆、黃陳碧燕。黃媽養、吳寶治。李昭紫、吳能賢。何永候、黃寶珠。

金湖鎮：陳炎火、楊富定。李榮芳、鄭明里。 陳松樹、李金華。陳連興、謝玉真。蔡伯權、黃麗羨。陳國才、吳素麗。洪金龍、陳麗紅。 何謙益、楊麗萍。李增銅、黃淑月。陳水龍、許明華。關水濟、陳麗月。

金城鎮：劉海心、楊子夜。盧志權、許華倫。 吳和傑、黃玉梨。陳金福、陳黃麗芬。陳世宙、莊招治。李國基、歐陽秀紅。李永金、許羡香。陳火炎、李素美。李水成、陳淑梨。薛天發、黃素資。陳水吉、黃玉美。楊水來、許巧銀。洪進權、張惠芬。許振福、趙瑞英。翁文溫、邵福治。李增智、楊明飛。辛炳煌、陳美秀。

烈嶼鄉：林福文、洪水葱。施勝開、洪能巧。 方金買、方洪富。洪清潭、蔡金水。

金寧鄉：蔡清淼、黃美環。翁文宗、李浯燕。 林春福、林娶治。吳亞獅、吳張𤆬治。許成來、李金柳。