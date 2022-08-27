苗栗家扶中心27日上午舉辦家扶青年獎助學金頒發典禮。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶中心27日上午舉辦家扶青年獎助學金頒發典禮，有566名同學受惠。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

新學期開學在即，苗栗家扶中心為協助弱勢貧困孩子能夠順利完成學業，扭轉自己及家人生活，每學期都會協助苗栗弱勢孩子們獎助學金，27日頒發本學期的獎助學金，共有566名同學受惠，苗栗家扶期望受惠孩子們日後有所成就時，也可盡已之力扶助後輩貧困學生，代代相傳，愛心不輟。

小欣因大陸籍媽媽離婚後，需要照顧自己及兩名弟妹，由於媽媽罹患乾癬，挑選工作有所限制，因此，小欣在去年即接受家扶的服務，媽媽深知教育的重要性，因此從小即讓小欣在學習上養成自律自主好習慣，小欣在課後也會主動留在學校圖書館自修。在接受家扶中心服務期間，小欣也參與了中心課輔班的志工服務，以自身優異的學識來帶領中心其他年幼的孩子。學測成績優異的她，在今年考取台北大學社會工作學系，家扶中心希望小欣在未來能運用所學，以造福更多社會中弱勢的家庭及孩子，也秉持著「取之於社會，用之於社會」的精神。

苗栗家扶中心在地深根邁入第53年，目前服務苗栗18鄉鎮中，共916戶弱勢家庭1690位兒少，並透過中心所推展之服務，讓兒少能享有妥善的家庭照顧、身心安全的保護、健康成長的環境、充分受教育的機會，及快樂學習的生活。

即將開學之際，苗栗家扶566位受助的大專暨高中職學生面對經濟窘困情況下，仍努力為未來建構屬於自己的軟實力，家扶為鼓勵與支持他們繼續學業並習得一技之長，27日舉行「青春，無所畏」大專暨高中職獎助學金頒獎活動，預計頒發676萬獎助學金，共計有281名大專生與285名高中職生受惠。希望藉由獎助學金的投入，讓孩子能一圓夢想，翻轉未來。

活動中，還邀請中心扶助的兩名傑出大專生及兩名家友會自立青年，透過「沙發廣播小聚」的輕鬆方式，向今年度大一新生分享，大學生活在外的食衣住行育樂的適應經驗，及校園內社團、打工及時間分配的經驗，以滿足升大一的新生對於大學生活的疑惑與好奇，並鼓勵這群孩子在大學生涯內，能勇於挑戰並充實自我，以實現夢想與價值。

這次大專暨高中職獎助學金特別感謝社會大眾及企業愛心捐助獎助學金。包括信邦電子、冠軍建材、欽進公司、喬越實業、財團法人高清愿紀念慈母文教公益基金會、愛兒館國際興業、苗栗家扶希望苗圃及苗栗家扶扶幼委員會等企業與社團的捐款挹注。另外，更有願意分享愛的社會大眾踴躍響應這個助學的行列，讓566名的高中職及大專生可以安心就學，也期許受獎的學子們可以提升自身能力，未來靠專業所學翻轉現在的生活困境，達到自立的生活。