美國非裔資深女演員妮雪兒尼柯斯（Nichelle Nichols），憑《星際爭霸戰》首席通訊官烏胡拉打開知名度，其子此前宣佈尼柯斯於上月30日因自然原因死亡，享年89歲，引無數星際迷哀悼。日前提供太空葬禮服務的美國公司Celestis宣佈，將把尼柯斯的部分骨灰送上太空。

據外媒報導，該趟飛行計劃在今年進行，尼柯斯的骨灰將由聯合發射聯盟「火神」火箭運送，並將於卡納維爾角升空，進入1.5億至3億公里的行星深空。提供「太空葬服務」的Celestis公司成立於1994年，此前已通過火箭進行10余次太空葬禮，其中不乏科幻小說作家、宇航員等身份的人士。

據悉，演員尼柯斯曾為NASA長期效力，幫助才華洋溢的少數族裔女性投身太空領域，在她逝世後，其子強森(Kyle Johnson)在母親臉書專頁寫下，「我的母親自然因素過世，但她閃耀的光，就像初次被人窺見的古老星系那般，留個人們深刻印象。」如今尼柯斯真的「踏上」星際，讓人感歎「真的好浪漫。」