國民黨新竹市長參選人林耕仁今日（27）與黨內議員、里長、參選人一同拜票掃街，展現藍營大團結氣勢。林表示，他昨天聽到支持者分享的一句話「聰明是一種天賦，但是善良是種選擇」，覺得感觸很深，而他這20幾年來服務新竹，始終秉持著為了老百姓福祉、為家鄉拚出好生活而努力。

林耕仁今日在臉書發文表示，新竹市一座活力的城市，所以必須就用熱血行動響應。他今日與新竹市議員黃文政、議員候選人張文興與陳清智、里長參選人林宸玉、立委鄭正鈐辦公室副主任李啟煇，繼續深入巷弄與里民拜票懇託，展現他要成為「最照顧市民的市長」的決心。

林耕仁指出，他昨天聽到支持者分享的一句話「聰明是一種天賦，但是善良是種選擇」，覺得感觸很深。這20幾年來服務新竹，始終秉持著為了老百姓福祉而努力，要為家鄉拚出好生活。

不僅如此，林耕仁強調，他每次握住市民朋友的手，看著眼神中所傳遞的希望，深切感受到自己的責任，他會牽著大家的手，一起走向美好的未來。