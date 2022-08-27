國民黨桃園市議員「村長」詹江村26日在直播中披露，「指標民調公司」針對桃園市長所做的民調，在「桃園區」的支持度，張善政是38.9％，鄭運鵬是33.7％，張善政贏5.2個百分點。

另外，「20到29歲年輕人」，支持張善政的有40.5％，鄭運鵬是30.8％，張善政贏了將近10個百分點。70歲以上選民支持張善政只有31.5%，支持鄭運鵬有36.6％。

村長分析，國民黨原先估計，桃園市由邱奕勝議長、呂玉玲委員、魯明哲委員在南區贏的選票，彌補北桃園輸的選票。但是目前最新民調，桃園區—也就是鄭運鵬本命區，竟然輸給張善政5.2個百分點。

村長直言，北區是鄭運鵬的「本命區」，鄭運鵬當選立委的選區是蘆竹、龜山、桃園大檜溪區（會稽區）。上次TVBS民調，龜山區鄭運鵬輸了20個百分點，蘆竹區他目前沒資料。大檜溪區張善政支持度是41.2％，鄭運鵬只有35.3％。

村長總結，北區照理說是鄭運鵬本命區，但不論是TVBS上次對龜山區做的民調，還是這次「指標民調公司」對桃園區的大檜溪區（會稽區）所做的民調，鄭運鵬都輸給張善政。

村長強調，這次是「指標民調公司」所做的民調，他願負法律責任。