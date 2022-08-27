民進黨前立委鄭寶清近日傳出不排除要參選桃園市長，為桃園選情投下變數，而相關消息一出，藍綠反應更是兩極。其實鄭寶清過去曾任台鹽董事長、立法院黨團總召，他日前更釋出60秒短片，強調「從政需要良心，處事需要勇氣！」早已引發外界猜測他有意角逐年底市長選舉。而他今晚20時將參加活動，會不會宣布參選引發熱議。

回顧鄭寶清有意參選桃園市長之路，在民進黨原本推出的桃園市長參選人林智堅退選後，鄭曾在臉書發文「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的。」他受訪表示，這是事實的陳述，對於被支持者稱「背骨」，他說，背離民進黨核心價值才是「背骨」。不只如此，當時他也透露，先前有接獲朋友的消息指出，中華大學也認定林智堅碩士論文有抄襲，才成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

另外，鄭寶清曾在廣播節目中透露，其實我們看到我的民調都還不錯，不知道為何沒有爭取資格，這就是危機，「民進黨靠密室協商，我進去中央黨部時被告知『鄭文燦、鄭運鵬、林智堅協調好了』，哪裡有這道理？這哪裡是公平社會？希望台灣有真的民主法治。」可以看出他對於黨中央的不滿。

鄭寶清近期上談話性媒體，也嘆民進黨已背離創黨的民主精神，也說不要低估人民的智慧，從論文抄襲，到球場烏龍，再到現在的數位中介服務法，民進黨一錯再錯，問題就在民進黨有權的人，高估權力的力量、錯估輿論的變化、低估人民智慧。

不過，針對是否退黨參選，他也多次表達，「天人交戰」，因為要退出民進黨對他來說是件相當心痛的事，很多黨內同志希望他別參選，從上到下很多都有人勸。但他認為這是價值問題，個人參選事小，要怎樣讓台灣往前走才是事大。無論他是否將參選桃園市長，似已成桃園這仗的一大變數。