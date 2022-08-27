台中市清水區公所昨天一行24人參訪團，到訪南投武界部落意外失聯，當地法治村村長葉阿良昨天上山協尋，他說一線天岔路指標明顯，不太可能走錯，就算來回總時程也只要2個小時，但他們卻連走8小時還走不到，差太多了。

葉阿良表示，當時在一線天下切約3到4公里左右發現19人，他詢問隊伍才知道，他們已經在山裡走了8個多小時，還詢問他「一線天到底在哪裡？」，他很無奈說他們的路線差了十萬八千里，已經嚴重脫離原本的路線，路標明明這麼明顯，怎麼會沒看到。

葉阿良回憶，昨天是有１位林姓村民撥打電話跟他求救，他以為會很近，想說在下游1、2百公尺就能只到，沒想到一連走了3、4公里才找到迷路的19人，而當天將人救下山以後，傍晚才知道還有另外5個人不知去向，他隨即又帶了4位村名、2位員警上山，但是沒有消息，隔天清晨5點才又上山。

葉阿良說，清晨5點上山後，包括搜救人員、正副所長等人都投入救援，最終上午傳來好消息，找到失聯的5個人，陸續帶領下山，他說不管是遊客或本地人，依規定都不能進到一線天的下游，加上領隊應該是有經驗的才對，不曉得為何還會迷路，他也無法解釋。

他強調，武界壩地形地貌變化多端，就算本地人要走也要很小心，只要下雨有雨水沖刷，或是洩洪，武界的路線就會改變，所以要到這邊來還是建議請當地的嚮導帶領，會比較安全。