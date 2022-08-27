國民黨台北市長參選人蔣萬安質疑民進黨北市長參選人陳時中未公開疫苗合約資料，風波延燒。陳時中今反批蔣萬安沒盡責，過了一年才說看不到。蔣萬安競選辦公室發言人黃子哲解釋，蔣萬安去年在秘密會議中有當場提出抗議，當時陳時中僅指示衛福部法規會再研議便無下文，他痛批陳時中就是疫苗黑箱的始作俑者，過去一手遮天，現在又一手抹黑。

黃子哲表示，陳時中過去擔任衛福部長時，將疫苗採購文件列為密件封存30年，如今引發爭議後，竟想甩鍋給蔣萬安，這分明是做賊的喊捉賊、打人的喊救命。

他說明，蔣萬安即便是擔任召委，但當時衛環委員會民進黨委員占有人數上的優勢，要成立調閱小組，衛福部與民進黨委員始終推三阻四，最後委員會同意遮蔽部分資料，是被迫妥協的結果，否則調閱小組根本無法成立，疫苗相關資料更絲毫不透。

黃子哲指出，陳時中質疑蔣萬安是召集人，為何過一年才提，其實蔣萬安去年在秘密會議中，針對資料被過度遮蔽，以及英文合約中有例外條款卻不對立委揭露資訊等，就在當場提出抗議並要求說明，當時陳時中僅指示衛福部法規會再研議後，便無下文。

黃怒轟，陳時中就是疫苗黑箱的始作俑者，過去一手遮天，現在又一手抹黑，若忙到沒手拿酒杯喝紅酒也是辛苦。「陳時中不誠實，已經黔驢技窮到只剩欺騙嗎？」

黃子哲更進一步拋出三個問題，第一，根據合約中的例外條款，機密資料能否給立委、司法機關端詳？第二，疫苗資料是否列「密」件？是否解密期限是30年？又為何文件只「保存」30年，不是「永久」保存？

第三，如今國際上疫苗幾乎已供貨無虞，價格也逐漸透明。究竟我國採購各疫苗（尤其是高端）的單價及數量是多少，衛福部能不能對納稅的人民或監督的立委揭露？最後他強調，陽光透進疫苗採購的黑箱，才能揭穿無良政客的黑心。