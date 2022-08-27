退役名將鈴木一朗將於28日出席水手名人堂儀式，他27日回到熟悉的西雅圖對媒體說：「在我的職業生涯裡，我從沒認為這種事可能發生，因此我心懷感激。」水手名人堂設立於1997年，紀念隊史的傑出人物，目前有9位成員，一朗將是第10位。

「當年我初來此地，這裡的老闆願意冒險給我機會，我試圖回應他們的期待，慢慢建立了一種特殊的情誼。」鈴木一朗透過翻譯說：「我從小就面對許多質疑，說我太瘦弱，從小學、中學、高中、職業棒壇都是如此。後來當我有機會挑戰紀錄，我總是想起過去做出的努力，試圖讓那些質疑者閉嘴。」

1995年鈴木一朗在日職獲得打擊雙冠王（打擊率、打點），若再加上盜壘、安打數、上壘率就是驚人的「5冠王」。即使如此，2001年鈴木一朗前進大聯盟的時候，相同的質疑聲再度出現，有些球隊認為一朗的打擊技巧不足以應付大聯盟投手，體能也難以負荷162場例行賽。

結果一朗只用1個球季就打臉所有的質疑者，他菜鳥球季摘下美聯打擊王、安打王、盜壘王，獲選MVP、新人王、外野金手套。如今一朗入選水手名人堂，他仍謙虛地表示難以置信。水手老前輩小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）親自到場慶賀一朗也讓他非常感動。除此之外，一朗曾經親自指點過的弟子J-Rod將與水手簽下肥約，一朗也很高興，稱讚J-Rod年輕有為。