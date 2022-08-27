蔡英文總統今出席「台北市屏東同鄉會第20屆第一次會員大會暨第19、20屆理事長交接典禮」；新任理事長郭松林致詞提到，第一任理事長就是總統令尊蔡潔生，曾為鄉親出一次高達18萬的餐費，當時這筆錢可以在台北市買一棟房子；總統致詞時笑說，「聽起來好像不是我認識的爸爸，他對兒子女兒都很小氣」，餐費是兩千元。

這場交接典禮，滿滿的選舉氛圍，由於現任同鄉會的名譽理事國民黨的曾永權、伍錦霖、簡太郎也都出席，民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬安也現身。

蔡總統未到場時，簡太郎致詞時特別介紹蔣萬安，並表示，蔣家最優秀的青年；也為蔣萬安拉票；而隨後抵達致詞的蔡總統，則拜託大家給陳時中一個機會。

新任理事長郭松林致詞時說了一則小故事，他說，第一任理事長就是總統令尊蔡潔生，那次同鄉會招待會員來台北旅遊，花費高達18萬多，都是蔡理事長承擔，當時18萬就可以在台北市買一棟房子；明年是50週年慶，到時也歡迎總統指導，同鄉會經歷八位理事長帶領，蔡總統令尊貢獻特別多。

總統致詞時指出，期待，未來郭松林理事長繼續凝聚大家的心，團結屏東人的力量，繼續擦亮「我屏東，我驕傲」的招牌。

總統說，剛剛郭理事長也有提到，台北市屏東同鄉會和她的家族有相當的淵源，尤其她的父親是創會的會長。

總統話鋒一轉，剛剛聽到理事長講，「我爸聽起來好像很慷慨，聽起來好像不是我認識的爸爸」，他對兒子女兒都很小氣，「18萬餐費在我聽起來是很大的數字，我記得我爸要請他兒子女兒吃飯，一桌是兩千元」；她可以想像到爸爸對屏東鄉親的感情，「畢竟這是他長大的地方，而且他最深刻的記憶也是在屏東」。

總統談到，屏東人勤奮努力，不只在百工百業裡有很好的成就表現；在政府團隊裡，也有好多位屏東人，像是蘇貞昌院長、蘇嘉全會長，現場的曾永權名譽理事長、伍錦霖名譽理事長、簡太郎名譽理事長也都在政府擔任過重要的職位。

對於今出席的國民黨前高官，總統說，「他們幾位，從小就認得，尤其伍錦霖院長，我高中時就常常看到他，今天在這裡看到他，非常高興」。

總統還不忘推銷陳時中說，還有今天在現場還有一位屏東的子弟，那就是陳時中前部長；陳前部長的外公是高樹人、外婆是里港人；她還點名，「這件事立委莊瑞雄可以作證」。

他說，陳時中在擔任衛福部長的時候，尤其是接任防疫指揮官期間，發揮屏東人，溫暖、誠懇又「骨力」的精神與特質，團結臺灣，度過一波又一波疫情的挑戰。屏東人人才濟濟，拜託大家繼續支持屏東子弟，不僅要讓阿中延續「我屏東我驕傲」，也希望給一次機會，在台北拚出新的未來，大家給他加油一下。