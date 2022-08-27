結婚登記是人生大事，新人都希望留下好回憶，台北市議員許家蓓卻發現，有新人跨行政區甚至跨縣市登記，是因戶政事務所的結婚背板設計美感不一，她建議北市應融入在地元素重新包裝，讓市民願意就近登記，民政局長藍世聰表示，將會著手改造12戶所的結婚專區，並跟城市美學辦公室合作。

許家蓓指出，調閱資料後發現，以2021年為例，設籍士林區的新人共1330對，但在士林戶所登記結婚的新人卻有3752對，多了2000多對，有些地區則相反，像設籍北投區的新人有1094對，但在北投戶所登記結婚的新人僅838對，代表有些新人不在設籍的戶所登記。

許家蓓認為，會有人數差距主要因為各戶所結婚背板設計美感不一，可從新人登記數量觀察民眾喜好，像士林區、信義區戶所背板設計典雅，新人登記數高，有些新人向她反應，跑去新店登記是因為背板好看好拍。

許家蓓舉例，高雄最近配合文博會，改造20個戶政事務所的結婚背板，也邀請年輕設計師操刀，納入在地元素，像岡山有可愛的羊肉爐意象；旗津則有海洋意象，甚至有全國首創的虛擬攝影棚，新人可任選國內外各景點，但反觀台北，僅有萬華戶所背板融入在地元素。

許家蓓建議，可參考高雄經驗，找在地設計師融合各行政區特色，改造各戶所結婚背板，讓美學融入市民生活，打造台北市的品牌，民眾不用奔波甚至跑到外縣市，願意就近登記結婚，柯文哲喊出的城市美學口號，也不會淪為空談。

藍世聰表示，過去因為預算不多，戶所的結婚專區多是簡單布置，但從新人登記數量來看，的確影響到民眾意願，將會著手改造12戶所的結婚專區，並跟城市美學辦公室合作，不能輸給其他縣市。