現代人生活步調緊湊、工作壓力大，容易有消化不良、胃脹氣的情況發生，對此營養師楊斯涵建議，飲食上應選擇「低FODMAP」飲食，例如雞肉、芹菜、豆腐等，有助於改善脹氣、腹瀉等腸躁症狀。

營養師楊斯涵在臉書粉專PO文指出，FODMAP飲食是由澳洲蒙那許大學的教授所研發，經過半（50％～80％）的腸躁症患者試驗後，脹氣、腹瀉等腸躁症的情形可改善。低FODMAP的食物為較少產氣的蔬菜及水果、肉或海鮮、無乳糖的乳製品、無麩質的穀類、無糖醇或無高果糖玉米糖漿的飲品。若經常帳氣，則應避免高FODMAP的食物。

楊私涵提醒，進食速度過快，會使氣體大量進入腸胃道，為脹氣的主因之一，若想改善脹氣，有「5要、5不要」須遵守。「5要」為：養成細嚼慢嚥、放慢速度的進食習慣；選擇低產氣食物；攝取具有天然酵素的蔬果，如奇異果、鳳梨等；適時補充好菌；飲用薑或薄荷茶緩解胃部不適。

「5不要」則為，避免吃太快或過量；拒絕油炸物、高脂肪食物；少喝氣泡水或氣泡飲料；避免高產氣食物；不吃慢性過敏原食物。