古坑鄉華山10-5步道位於華山教育農園，直上直下，對腳力十分有挑戰性。（本報資料照片／周麗蘭攝）

古坑鄉二尖山步道名列全台百大必訪步道之一。（周麗蘭攝）

雲林縣的山區步道是健身入門者的必走步道，疫情爆發後人氣更高，雲林縣府3年多來整修20多條步道，今年再開闢5條，都是位於古坑鄉山區，25條分為休閒型、山友型、健腳型，鼓勵本縣民眾上山健身，也歡迎外地遊客到雲林探訪祕境。

雲林古坑山區步道分為4大區，分別是荷苞步道系統、樟湖桂林步道系統、草嶺石壁步道系統、華山華南步道系統，原本有49條，23年前發生921地震，重創許多脆弱的步道。

近3年來縣府爭取交通部觀光局補助，完成整修20條，縣府前年首次舉辦安心旅遊，雲東經典步道森呼吸路線帶領遊客走訪古坑雲嶺之丘、萬年峽谷、峭壁雄風景點，名額居然秒殺。

縣府城鄉發展處長林長造表示，雲林步道受歡迎程度非常熱烈，今年又修闢5條，包括4-2、10-5、樟湖山步道、樟湖4號步道、石壁200步道，同時興建廁所、停車場，解決登山客最共通難忍的問題。

林長造說，廁所都是預鑄式，廠商預先做好，只要有人提供土地、社區協助管理就能擺放，目前最大問題是無人提供土地。

林長造指出，石壁200步道串接雲嶺之丘、杉林步道、五元兩角、木馬古道等景點，十分值得一遊，縣府正在石壁做一個竹構創生案，將在52公頃山區循著人跡路線疏伐竹林，並以最低強度做出小迴圈、中迴圈、大迴圈步道、停車空間、廁所、平台。

林長照表示，目前正在執行中的3個竹構標案，完成後石壁山區將媲美溪頭，甚至更美；未來還打算做一個極靜區，手機完全沒有訊號，進到此區可以完全放鬆，幾乎等於與世隔絕，歡迎全台各地民眾來雲林深呼吸。