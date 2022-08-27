蔡英文總統今以錄影方式為「歐洲臺灣協會聯合總會第51屆年會」致詞，感謝在歐洲的鄉親積極為臺灣拓展國際合作空間所做的貢獻與付出，並希望未來繼續加深和歐洲國家，在經貿、安全等各領域的合作關係。

總統致詞指出，歐洲許多國家，都和臺灣歷經辛苦的民主轉型歷程，所以對於臺灣的處境，格外能夠感同身受，也都非常積極，用行動彼此支持。

她說，疫情期間，包括捷克、立陶宛、斯洛伐克以及歐盟等許多國家，都透過捐贈疫苗和臺灣共同對抗疫情。在此她要向在歐洲的鄉親，以及所有第一線外交同仁的努力，獻上最深的感謝。

她說，今年歐臺會年會的主題是「烽火之年-臺灣的應變」，面對世界局勢的重大轉變，這個主題格外具有意義。從今年初俄國入侵烏克蘭，以及中國持續進行軍演的事件，都顯示出威權主義的威脅正在不斷增加當中。

她說，正因如此，所有共享民主價值的國際夥伴，都應該更加團結，共同抵抗威權勢力的擴張。

她指出，去年9月，歐盟在「印太合作戰略」共同報告納入臺灣。今年，歐洲議會也陸續通過多項報告決議案，表達支持臺灣維護臺海和平穩定的立場。

她說，今年5月，世界衛生大會舉行期間，有許多歐洲國家的國會及歐洲議會議員，都連署支持臺灣參與，也顯示出在歐洲各國，支持臺灣，已經是跨黨派的高度共識。

她說，對於這些歐洲盟友的支持，臺灣要表達最深的感謝，也非常希望，未來繼續加深和歐洲國家，在經貿、安全等各領域的合作關係。她要再次感謝各位在歐洲的鄉親，積極為臺灣拓展更大的國際合作空間。

歐洲臺灣協會聯合總會係由歐洲地區的臺灣同鄉會組成，本屆年會將於8月27日至28日在奧地利維也納舉行。