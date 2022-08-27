許多新型態詐騙手法層出不窮，像是近來許多民眾頻頻收到「有急事找你，加我賴」等要拉人入群的簡訊，可以說是防不勝防，金剛（李信樵）昨(26日)在instagram曬出一封自稱是「衛生福利部」的訊息，內容讓他看了狂酸：「詐騙手法越來越弱了」。

金剛在instagram曬出自稱是「衛生福利部」簡訊，只見內容寫道：「你的補貼內容已通過」，接著附上連結要他註冊提領，對此，金剛無奈表示：「我都還沒申請補貼，居然會通過這件事」，接著質疑：「衛生局是要補貼什麼？避孕套？詐騙手法越來越弱了」，藉此呼籲民眾不要受騙。

金剛收到自稱是「衛生福利部」的詐騙簡訊。(aloha6969 IG)

此外，網紅鍾明軒日前透露收到假藉衛福部名義，提醒他領取「防疫補助補貼」的訊息，內容寫著：「恭喜您，可領取防疫補助補貼」，還附上一串不明網址，沒想到發文詢問網友後，被提醒是詐騙，讓他由衷感謝網友：「幫我省了一張柬埔寨機票」，藝人炎亞綸則是在臉書曬出手機簡訊截圖，內容寫道：「防疫紓困補貼網路申領」，同樣附上一串不明網址，提醒所有人此為新型詐騙手法，千萬不要輕易上當。