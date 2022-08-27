竹北市27日舉行111年度國產米糧創新行銷活動暨農民節表揚大會，同時推出插秧與碾米體驗、古早味甜點DIY製作、農產市集特賣會及冠軍好米品嘗等活動，讓大小朋友一起重溫農村生活的點滴與歡樂。

竹北市農會總幹事馮濬傑表示，稻米是國人日常生活主食，竹北市早年是新竹縣的榖倉，生產稻米品質優良，還產有能代表在地農作物的黑豆，都是優秀農民粒粒皆辛苦的成果，歡迎民眾「稻陣來呷竹北米」，一起愛上竹北米糧。

會中表揚多位優秀農民，並安排一日農人的「插秧與碾米體驗」活動，把稻榖放進小型的輾米機，按開關後脫掉稻殼的白米，馬上不斷源源而出，小朋友都很興奮說，原來米是這樣來的！

同時，還有好吃又好玩的「古早味甜點DIY製作」，親子們拿材料可製作米食紅龜粄、漉湯匙、米穀粉鬆餅及古早味麥仔煎餅，歡樂體驗製作品嘗久違的古早味甜點，感受農家樂的小確幸。

農會搜羅15家本地、外島農漁會產品，設置「各地特色農產市集」，讓民眾不用東奔西跑，山珍海味能一站購足，並有「冠軍好米品嘗」，讓民眾了解優質的竹北米，同時以竹北市農會製造的米粉炊禮盒等進行農產大拍賣，增加各農產品的買氣。

農會各家政班也準備表演活動，輪番上陣演出，親子們也能玩互動遊戲和兒童遊樂氣墊，讓會場歡樂氣氛滿點。