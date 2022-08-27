國民黨基隆市黨部爆料，指立委蔡適應前辦公室副主任劉文得另一個胞弟，也同樣專標水公司標案，且得標逾億元。（國民黨基隆市黨部提供／張志康基隆傳真）

國民黨基隆市黨部爆料，指立委蔡適應前辦公室副主任劉文得另一個胞弟，也同樣專標水公司標案，且得標逾億元。（國民黨基隆市黨部提供／張志康基隆傳真）

國民黨立院黨團及基隆市黨部日前質疑，立委蔡適應前服務處副主任劉文得胞弟開設的工程公司，得標台水工程超過1億元。國民黨基隆市黨部青年發言人林佩蓁27日再爆料，指劉文得另一位胞弟劉仁聰所有的「上弘泰股份有限公司」，也同樣得標自來水管線工程，金額也超過新台幣1億元。

林佩蓁指出，蔡適應前服務處副主任劉文得家族包水工程的，除劉冠毅的「富羣公司」外，劉文得另一個弟弟劉仁聰任負責人的「上弘泰股份有限公司」自蔡適應委員上任後，同樣不斷得標「自來水管線設備」等工程，自105年2月以來，得標總金額同樣超過一億元。

林佩蓁表示，蔡適應近年來不斷強調自己治水和改善基隆高地供水政績的背後，居然暗藏其親信家族不斷得標治水工程，「甚至還不只一家！」林佩蓁說，蔡適應委員不該再顧左右而言他，不該再切割自家人然後轉移焦點，應該好好的出面交代清楚。

對於國民黨的指控，民進黨副祕書長林飛帆表示，選戰還是要回歸到政策面，他並不樂見這些攻訐、抹黑的行為，希望候選人能提出未來對城市願景的想像，這才是選民在抉擇的判斷依據。

蔡適應也回應，國民黨負面選戰玩上癮了，每周都有烏龍爆料，甚至還利用一堆不實資訊，來指控和影射，他希望對手先檢視自家候選人，並要求謝國樑說清楚金星案的資金如何從700萬元滾到上億。

蔡適應說，金星是謝國樑自己開的公司，負責人就是謝國樑，跟國民黨用各種方法來影射蔡適應，是完全不同的，很遺憾國民黨並沒有用一樣的標準檢視自家候選人。