黃珊珊昨宣布請辭，而今日是她以副市長身份的最後上班日，因此把市政行程排好排滿，民進黨北市長參選人陳時中今表示，黃珊珊從市府出來，運用一些行政資源在所難免，「我想還是會持續的」。黃珊珊今日受訪表示，他衛福部長出身，是不是也繼續有行政資源，北市長柯文哲也嗆，他用國家資源，還有少嗎？

柯文哲及黃珊珊今日皆擔任台北城市博覽會一日導覽員，黃珊珊先帶領親民黨副主席張昭雄參觀城市博覽會，會後受訪被問及陳時中質疑黃未來會持續使用行政資源，黃珊珊回應，市政府會繼續做他們該做的事，並反嗆，陳時中是衛福部出身，他是不是也有衛福部的行政資源？最後表示沒必要這樣說。

柯文哲於帶領學生導覽後受訪，被問及此事柯回應，黃珊珊辭去副市長要怎麼用（行政資源）？反嗆陳時中「 他用國家的資源有少嗎？」

而黃珊珊今日市政行程排好排滿，接待完張昭雄後，又安排迎接12區里長聯誼會，遭到藍綠炮轟行政資源吃到飽。黃珊珊回應，「這是我的工作啊，不是要做一天和尚敲一天鐘嗎？難道最後一天要放假還是睡覺嗎？」

黃珊珊強調，城市博覽會是半年前就安排好，大家都不要當成政治操作，這是台北市盛事、是好事， 每個人都想成跟私利有關，這非常沒必要，也對北市公務員不公平。