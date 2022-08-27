柯志恩表示，如果你真的覺得禮義廉恥、誠信、是非是中華民國的價值，請鄉親跟她站在一起，一定讓藍天再現。(林雅惠攝)

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天行程抵達偏鄉旗美地區，一早到美濃市場拜票，隨後前往美濃天后宮參拜，再抵達成功路美濃區提名同志介紹會，柯志恩讚揚美濃人勤奮精神，對美濃狀元村印象深刻，相信重視教育的美濃人無法接受執政黨無禮義廉恥，她並強調，當選後必定重視教育及文化，盼鄉親與她站在一起，讓藍天再現。

柯志恩說，從小她與父親到過美濃，當時小小心靈記憶美濃就是狀元村，出現許多狀元，美濃的子弟許多是白天在當老師，晚上仍在務農，即便有專業工作，還是勤奮務農，美濃人非常重要教育，她從事教育工作25年，她認為，一個從政者，除了重視建設，教育及文化非常重要。

柯志恩表示，民進黨主政完全不管禮義廉恥，這是美濃鄉親絕對無法接受，她教學25年來，所指導的學生，任何一個只要看過學生論文，2個學生同樣論文卻不同時間一定就知道有沒有抄襲，不必去比對，這是非常基本的，她若有機會到高雄服務，教育絕對是她第一選擇。

柯志恩並以身為2個孩子媽媽角度思考，表示若她要孩子能夠在高雄安居樂業，必須要做哪些事情，可以讓年輕人留下？她說，美濃觀光、農業和聯外道路都要重視，最主要的教育資源也需要市政府提供更多硬體資源，而原高雄縣跟高雄市有很大區別，這是必須改善的。

柯志恩表示，4年前有韓國瑜風潮，但這4年經過罷韓、補選及公投，國民黨就一步步衰退，國民黨退無可退，這麼多人還願意戴著國旗的帽子，她們不能讓大家孤獨，這麼多人願意拿國旗，她們不能讓中華民國消失，美濃是她認為最具有人情義理，禮義廉恥的地方，更需要從美濃開始，懇求各位當她靠山。

柯志恩強調，不管如何，大家為中華民國而戰，不管如何，國民黨退無可退，你可以不喜歡國民黨，但是你只要討厭民進黨，就必須投她一票，因為政黨輪替，才是民主政治的精華，大家必須用選票來告訴現在的執政黨，特別是20幾年來執政的民進黨，大家不是沉默的一群。

柯志恩說，如果你對國民黨失望，卻不想出來投票，就是在鼓勵民進黨繼續為非作歹，就是在鼓勵沒有誠信及是非，還可以變成中華民國的領導者，所以大家一定要用選票來告訴大家，國民黨一定要團結。

柯志恩強調，雖然她6月29日很晚才到高雄，但如果你真的覺得禮義廉恥、誠信、是非是中華民國的價值，請鄉親跟她站在一起，一定讓藍天再現，最後她也拜託鄉親，支持在地國民黨議員林義迪，讓他繼續連任，為鄉親服務。