不少人吃了消炎或止痛藥後，容易出現胃部不適，因此看診時會要求醫師加開胃藥。近日有醫師提到，吃完藥後出現胃部不舒服時，應該先找出導致胃痛的可能藥物，若是吃容易傷胃的藥，需飯後服用，並搭配胃藥，建議空腹服用，萬一吃了胃藥還是覺得不舒服，則應該更換胃藥種類，否則胃藥服用過量，可能會更傷胃。

林智葳醫師在臉書粉專提到，當食物經過咀嚼後，在胃裡停留約1至2小時，胃部會分泌胃酸與保護性的黏液，用來幫助消化及保護胃壁，不過有些藥物會使胃酸分泌過多，有的則是刺激性太強，導致黏液保護機制不足，就會造成吃完藥後容易胃痛的問題。

而容易造成服藥後胃痛的常見藥物，分別有消炎止痛藥、抗生素及類固醇，這3大類藥物可能引起胃酸分泌過多或減少保護性黏液，患者若出現不適，建議先跟醫師討論，找出導致胃痛的藥物，視情況決定是否更換，另外常見的止痛藥，例如普拿疼，則較不會有胃痛的副作用。

林智葳醫師提醒，類固醇、許多抗生素及消炎止痛藥，都容易造成胃痛，建議患者飯後服用，也就是進食後的2小時內，如果還是會感到不舒服，則可以進食完畢後立刻服用，並更換胃藥種類，不過藥物跟食物併服，可能會使藥效大打折扣，建議應事先與醫師討論。

另外，想靠胃藥緩解胃部不適，除了制酸劑外，其他舒緩胃痛的藥物都建議空腹服用，效果比較好，而空腹的定義，指的是進食前的1小時，或進食後的2小時，而制酸劑可能會干擾其他藥物吸收，建議與其他藥物分開至少1至2小時再服用。

不少人認為，胃若感到不適就吃胃藥緩解，但小心服用過量，反而更傷胃，常見的胃藥種類有制酸劑、組織胺抑酸劑及氫質子幫浦抑制劑等，吃太多可能會增加不適感，例如過量的制酸劑，可能會造成脹氣（碳酸氫鈉）、便秘（鋁）、腹瀉（鎂）；氫離子抑制劑則會造成腹瀉、頭痛等副作用。