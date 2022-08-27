國民黨桃園市長參選人張善政今天到大溪慈湖參加活動，張善政表示，大溪、復興好山好水，但周末的時候交通相當壅塞，他若上任，首要的工作就是幫大溪、復興紓解交通，譬如停車場不夠的問題，會全力幫忙紓解改善。
張善政今天參加大溪區休閒農業暨竹筍嘉年華，他表示，前陣子到拉拉山，今天又到大溪，深刻體會桃園大溪跟復興真的是好山好水，非常值得作為鄉親，甚至北台灣民眾們休憩重點。只是在周末的時候交通非常的壅塞，所以他上任以後，首要的工作會幫助大溪跟復興紓解交通，譬如說「停車場不夠」的問題等等。
國民黨桃園市長參選人張善政今天到大溪慈湖參加活動，張善政表示，大溪、復興好山好水，但周末的時候交通相當壅塞，他若上任，首要的工作就是幫大溪、復興紓解交通，譬如停車場不夠的問題，會全力幫忙紓解改善。
張善政今天參加大溪區休閒農業暨竹筍嘉年華，他表示，前陣子到拉拉山，今天又到大溪，深刻體會桃園大溪跟復興真的是好山好水，非常值得作為鄉親，甚至北台灣民眾們休憩重點。只是在周末的時候交通非常的壅塞，所以他上任以後，首要的工作會幫助大溪跟復興紓解交通，譬如說「停車場不夠」的問題等等。
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