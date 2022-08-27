台北市副市長黃珊珊明日將以無黨籍平民身份宣布參選台北市長，而傳出市長柯文哲也有受邀出席參選記者會，而先前有媒體透露黃珊珊參選後會與柯文哲保持距離，避免影響選情，黃珊珊今受訪表示，柯文哲對他有很高的知遇之恩，台北政績也跟她息息相關，沒什麼好切割的。柯文哲隨後受訪也附和，與黃珊珊於公於私是朋友，一定要幫忙她。

黃珊珊將於明日上午盛大舉辦參選記者會，台北市府各局處首長、柯文哲、甚至在地里長都被邀請出席，黃珊珊今擔任城市博覽會一日導覽員，會後受訪表示，柯文哲對他有很高的知遇之恩，在自己還不知道可以做到副市長時，柯看到她的潛力，一起努力，尤其是防疫這三年，「所以台北政績當然與我息息相關，也沒什麼好切割，他就是存在。」

黃強調，北市8年的改變相信市民都不會否認，怎麼在基礎上更往前創造新的東西，才是自己接下來的責任。

而柯文哲同樣擔任城市博覽會導覽員，兩人雖未同台，受訪時也強調，與黃珊珊共事3年，於公於私總是朋友，一定要幫忙她。柯表示，至於怎麼幫忙，第一、一定要合法，再來就是自然就好，做事就是合情合理合法就好。