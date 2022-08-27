新北市衛生局表示，近期流傳不明訊息，透過簡訊、郵件、Apple的iMessage及Line發送，以「【衛生局】您的補貼已通過，點www.teffgov.com注冊提領（複製網址到瀏覽器打開）」等相關詞彙誤導民眾，誘導民眾提供身分證影本、輸入個資、銀行帳戶等。
衛生局澄清，並無發布此類訊息，籲請民眾提高警覺，勿點擊不明來源連結，不要輕易於網站上填寫個人資料，避免權益受損。若有疑慮可利用刑事警察局165反詐騙諮詢專線查證。
新北市衛生局表示，近期流傳不明訊息，透過簡訊、郵件、Apple的iMessage及Line發送，以「【衛生局】您的補貼已通過，點www.teffgov.com注冊提領（複製網址到瀏覽器打開）」等相關詞彙誤導民眾，誘導民眾提供身分證影本、輸入個資、銀行帳戶等。
衛生局澄清，並無發布此類訊息，籲請民眾提高警覺，勿點擊不明來源連結，不要輕易於網站上填寫個人資料，避免權益受損。若有疑慮可利用刑事警察局165反詐騙諮詢專線查證。
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