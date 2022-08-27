對於基隆缺水日益嚴重，無黨籍基隆市長參選人黃希賢指出，今日上午7時下探到38.44％，未來10天是否降雨是關鍵期。黃希賢表示，他在24日時預先提醒，水情將有亮黃燈、減壓供水的趨勢，提醒政府需積極維持調水，大家也要珍惜水資源、預備儲水抗旱了！

黃希賢直言，還有必須警覺的是，基隆疫情已悄然升溫，兩周前還是每日200、300多例確診，上週最高到423例，這周目前則是最高飆到526例（前天），而指揮中心也宣布，疫情確實升溫中，9月中下旬更是BA.5的高峰， 重複感染也是下一波流行。

黃希賢提醒大家，雖然已與病毒共存，防疫還是卡注意，勤洗手、噴灑酒精、適時戴口罩，並配合政府的防疫措施，長者們與小朋友仍是疫情的風險族群，呼籲社區內的長輩們，若有不適的症狀就要去篩檢，也鼓勵家長們帶家裡還沒施打兒童疫苗的小朋友，去注射兒童疫苗。

最後，黃希賢提到，今天也是雞籠中元祭的最後一天，他很榮幸今年以黃姓主普的活動副主委的身份，與咱基隆市民朋友共襄盛舉，他下午5點也會到開基老大公廟參加「關龕門」儀式，「鬼門關」的這天，他也衷心祈求國泰民安、風調雨順、市政昌隆，期盼早日天降甘霖，讓基隆趕緊平安度過缺水、疫情這兩大關！